Nie potrzebują dużo przestrzeni. Te rasy psów sprawdzą się w bloku

Najlepszy przyjaciel człowieka – spaniel

Cavalier King Charles Spaniel to średniej wielkości pies o sympatycznym wyglądzie i takim samym charakterze. Nie potrzebuje dużo przestrzeni, szybko przywiązuje się do właściciela i łatwo go wyszkolić. To rasa stosunkowo cicha i pozbawiona agresji, a co najważniejsze: bardzo dobrze toleruje samotność. Taki pies nie będzie miał nam za złe wyjścia do pracy i nie da wokalnego wyrazu swojemu niezadowoleniu. Spaniele lubią się bawić, więc warto zapewnić im dostęp do piłek i zabawek dźwiękowych.