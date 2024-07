Czy wypada, aby kobieta oświadczyła się mężczyźnie? Zapytaliśmy Polki

Ok, rozumiem

Jak Polki podchodzą do zaręczyn?

Redakcja WP Kobieta we współpracy z marką Apart przeprowadziła sondaż "Zakupy Polaków – biżuteria ślubna", który przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® metodą CAWI wśród 1000 kobiet, mieszkających w Polsce w wieku od 18 do 65 lat. Czy dla Polek istotne jest sformalizowanie związku? I czy wypada, aby kobieta oświadczyła się mężczyźnie?

Okazuje się, że dla ponad 58 proc. ankietowanych oficjalne zawarcie związku małżeńskiego jest niezwykle istotne. Ponad 33 proc. kobiet jest innego zdania. Co ciekawe, częściej niż średnia ogółu respondentek, sformalizowanie związku ma znaczenie dla kobiet młodszych – ponad dwie trzecie w wieku od 18 do 29 lat (67,7 proc.) uznaje sformalizowanie związku za istotne, podczas gdy w wieku od 50 do 65 lat tylko 47,3 proc.

Choć dla wielu kobiet formalizacja związku jest ważna, to ponad 40 proc. respondentek uważa, że nie wypada, aby to partnerka oświadczała się mężczyźnie. Blisko 35 proc. ankietowanych nie widzi w tym nic złego. Kobiety, które uważają sformalizowanie związku za istotne, częściej niż średnia ogółu uznają, że nie wypada, aby to kobieta oświadczyła się mężczyźnie.

- Każde kolejne pokolenie przynosi nowe zmiany. Nie ulega wątpliwości, że kobiety stają się coraz silniejsze. Są odważne, wychodzą z inicjatywą również w sprawach dotyczących narzeczeństwa i małżeństwa. Sama słyszałam o kobietach, które oświadczyły się swoim partnerom. Przestaje być to czymś dziwnym, a pomału stanie się normalnym – powiedziała w rozmowie z WP Kobieta psycholożka Dominika Urbańczyk.

Biżuteria zaręczynowa

Swego czasu obiegowa opinia dotycząca biżuterii zaręczynowej była jednoznaczna: pierścionek zaręczynowy musi kosztować trzykrotność pensji mężczyzny. Dziś wiemy, że to chwyt marketingowy firmy De Beers zajmującej się pozyskiwaniem diamentów. Ankietowane są zdecydowane, że wartość zaręczynowej biżuterii nie ma dla nich większego znaczenia (ponad 70 proc.)

Jednak wartość biżuterii nieco częściej niż średnia dla ogółu ma znaczenie dla kobiet, które oczekują sformalizowania. Z kolei dla 81,7 proc. kobiet, które oczekują sformalizowania związku nie ma również znaczenia wartość biżuterii.

Jaki wybrać pierścionek dla ukochanej? Według przeprowadzonego badania, większość pań stawia jednak na klasykę (80 proc.). Więcej niż trzy czwarte kobiet (76,3 proc.) preferuje biżuterię złotą, a 53,7 proc. srebrną.

Jaki kamień w pierścionku ucieszy przyszłą żonę najbardziej? Okazuje się, że wciąż największą popularnością cieszą się diamenty, w dalszej kolejności są cyrkonie, szafir, perły i inne kamienie. Warto zainteresować się też takimi usługami jak indywidualny grawer. Okazuje się, że kobiety niezwykle doceniają takie gesty.

Unikalne projekty biżuterii budzą zainteresowanie częściej młodszych ankietowanych. 79,6 proc. w wieku od 18 do 29 lat woli biżuterię o unikalnym projekcie, zaś w wieku od 30 do 49 lat 72,9 proc. i 66,4 proc. w wieku od 50 do 65 lat.

Wiele z pań docenia też biżuterią z elementami sentymentalnymi lub dziedziczonymi (56 proc.), ale jej nie nosi. 34,9 proc. docenia wartość sentymentalną i nosi tego typu biżuterię.