Darmowe podpaski i tampony. W jej kawiarni to norma

– 54 proc. nastolatek w Polsce przynajmniej raz nie poszło do szkoły z powodu okresu. 21 proc. dziewczynek musiało zwolnić się z lekcji z powodu braku środków higieny menstruacyjnej. Nie zgadzamy się na to. Czas to zmienić. Wprowadźmy w życie przepisy, dzięki którym we wszystkich polskich szkołach pojawią się darmowe środki menstruacyjne i edukacja na temat zdrowia menstruacyjnego. Tylko rozwiązanie systemowe może uchronić dziewczynki przed przerwami w edukacji, nierównością i stygmatyzacją z powodu okresu. Ustawa, która nam to zapewni, jest w Polsce niezbędna – mówi Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation.