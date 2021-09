Podpaski nie są drogie? W niektórych krajach kobiety muszą używać starych gazet lub poszarpanych szmat

"Szmaty, gazety i liście bananowca"

W niezwykłym projekcie wziął ostatnio udział ceniony fotograf, Marek Straszewski. Pojechał on do Ugandy, by udokumentować tamtejsze ubóstwo menstruacyjne. Mężczyzna pytający obce kobiety z innego kręgu kulturowego o miesiączkę? Wydawać by się mogło, że to dość karkołomne zadanie, ale jak przyznaje artysta w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów", otwartość Ugandyjek pozytywnie go zaskoczyła. Jednak historie zamknięte w kadrach, które stamtąd przywiózł, jeżą włos na głowie.