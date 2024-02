Dirty talk, czyli mów do mnie brzydko. Nie wolno zapomnieć o granicach

Dirty talk, czyli mów lub pisz do mnie...

W tłumaczeniu na polski "dirty talk" to świntuszenie, choć nie brzmi to zbyt zachęcająco. W skrócie chodzi o to, by słowa podnieciły lub spotęgowały podniecenie u partnera lub partnerki. Mogą to być proste komunikaty w czasie zbliżenia, naprowadzające drugą stronę na to, czego oczekujemy, a może to być element szeroko pojętego sekstingu, pojawiający się w wysyłanych do siebie wiadomościach.