"Jeden post potrafi zniszczyć życie", czyli polski hejt powszechny

- Niestety, przez lata media dały przyzwolenie i narzędzia do hejtu, a teraz zbieramy tego żniwa. Szokujące nagłówki nieadekwatne do treści, narracja artykułów prowadzona tak, by dosłownie nie dało się lubić opisywanej osoby. Sama, czytając teksty o sobie, łapałam się na tym, że w życiu nie polubiłabym kogoś takiego, choć wiedziałam, że były tam zdania wyrwane z kontekstu, celowe niedopowiedzenia czy przekształcenia. A to pociąga za sobą ten szlam, który ludzie na siebie wylewają, i życząc komuś choroby czy śmieci, przekraczają wszelkie granice – przyznaje Agnieszka Hyży.