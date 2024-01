Jego matka przyłapała ich na tapczanie. "Wpadła w jakąś furię"

- Wiele razy mrugał porozumiewawczo do mojego partnera, sugerując, że przecież w nocy to oni śpią, a "czego oczy nie widzą"... Także bywa nawet zabawnie, choć jest to dla nas przykre, bo mam poczucie, jakby mama nie szanowała naszego wieloletniego, dobrego związku i nie chce mi się do nich jeździć, żeby znowu przechodzić przez to samo - podsumowuje.