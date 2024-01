Dlaczego kot drapie meble? Eksperci podzielili się nową teorią

Nie złośliwość, a... miłość?!

Jak podaje "Świat Zwierząt", na łamach "The Journal of Veterinary Behavior" naukowcy z Brazylii podzielili się interesującymi wnioskami z badań dotyczących emocjonalnej więzi pomiędzy kotem a jego właścicielem. Po przeanalizowaniu 500 ankiet wypełnionych przez opiekunów kotów, doszli do interesujących wniosków.