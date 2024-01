Kot gryzie podczas głaskania? Chce przekazać ważny komunikat

Koty zwykle nie mają problemów z międzygatunkową komunikacją. Na tyle dopasowują się do swojego człowieka, że są w stanie posługiwać się zrozumiałym dla niego językiem mruknięć, miauknięć czy też innych, niewerbalnych sygnałów. Jednak wciąż zdarza im się zachowywać w sposób dla nas niezrozumiały. Jednym z takich przypadków jest zwyczaj podgryzania opiekuna, do którego dochodzi nawet w najmniej spodziewanym momencie, czyli podczas zabawy. Co oznacza gryzienie i czy powinno nas niepokoić?