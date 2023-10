Dlaczego moje włosy wypadają?

Każdego dnia dbamy o nasze włosy. Myjemy je, czeszemy, od czasu do czasu nadajemy im inny wygląd u fryzjera. Zdarza się jednak, że zauważamy ich utratę. Ale nie tę fizjologiczną – obejmującą ok. 50–100 włosów dziennie – tylko nadmierną, która powinna wzbudzić czujność. Zaobserwujemy wówczas przerzedzenie fryzury i miejsca na skórze głowy, gdzie włosów zaczyna brakować. Za to coraz więcej zostaje ich na szczotce czy poduszce.