Dlaczego powinnaś polubić się z rzepakiem?

Nie bez powodu rzepak nazywany jest złotem polskich pól. Jego kwiaty są prawdziwą ozdobą i składnikiem wielu produktów, jak np. miody, syropy czy kosmetyki, a z nasion powstaje najzdrowszy z tłuszczy roślinnych – olej rzepakowy, prawdziwy eliksir zdrowia i dobrego samopoczucia. W każdej złocistej kropli kryje się moc cennych składników odżywczych, dlatego warto włączyć ten tłuszcz do codziennej diety. Przygotujesz z nim wiele smacznych dań – rafinowany olej rzepakowy doskonale sprawdza się do smażenia i pieczenia, a tłoczony na zimno to świetny dodatek do świeżych potraw, jak np. sałatki i surówki. Zalet oleju rzepakowego jest jednak znacznie więcej. Wyjaśniamy, dlaczego powinien stać się nieodłącznym elementem codziennego jadłospisu.