Dlaczego szczotka do ciała powinna znaleźć się w łazience każdej z nas?

W procesie szczotkowania nie ma nic trudnego. Ważne, by szczotkować się przed kąpielą (codziennie lub co drugi dzień). Ruchy powinny być płynne, krótkie, prowadzone od dołu do góry, zawsze w stronę serca. Szczotkuj ciało partiami, najpierw od stóp do kolan, następnie od kolan do pośladków. Masaż rąk także podziel na dwa etapy: od palców do łokci oraz od ramion do pach lub obojczyków.