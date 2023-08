Dodaj do kiszonych. Będą chrupkie i soczyste jak nigdy

Robisz ogórki kiszone? Tych błędów nie popełniaj

Zdarza się, że przygotowane przez nas ogórki okazują się być zepsute, a do tego, są tak miękkie, że nie można przygotować z nich nawet zupy. To wszystko przez błąd, który nieświadomie popełnia wielu z nas. Tym błędem jest niewyparzanie słoików. Wystarczy, żeby wkradała się do nich jakaś niewielka bakteria, żeby cały proces fermentacji poszedł na marne. Dlatego to tak ważne, żeby do kiszenia używać wyłącznie wyparzonych słoików.