Zalej ogórki. Już nigdy nie przygotujesz ich inaczej

Czego potrzebujesz do przygotowania ogórków małosolnych?

Jeśli chcesz cieszyć się smakiem ogórków małosolnych, zaopatrz się w dużą ilość ogórków gruntowych, a także w koper, korzeń chrzanu, czosnek, a także w liście dębu bądź porzeczki. Nie pomijaj żadnego składnika, bowiem to właśnie one wpływają na ostateczny smak ogórków. Ważna jest też sól, której użyjemy do przygotowania ogórków. Mogłoby się wydawać, że jej rodzaj nie ma żadnego znaczenia — przecież sól, to po prostu sól. Najlepsza jest jednak sól kamienna, niejodowana, np. Kłodawska, bowiem zawiera największą ilość cennych pierwiastków. Dzięki temu ogórki zyskują nie tylko walory smakowe, ale też i prozdrowotne.