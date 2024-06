Dodaj do mielonych. Będą smakować jak u babci

Kotlety mielone to klasyka polskiej kuchni. Potrawa od lat króluje na niedzielnym stole. Najczęściej podajemy je w towarzystwie ziemniaków i buraków lub mizerii. Jeśli marzą ci się miękkie i soczyste mielone jak u babci dodaj do nich jednego, nieoczywistego składnika. Już nigdy nie zrobisz ich inaczej.

Kotlety mielone są bardzo proste w przygotowaniu. Podstawowym składnikiem jest mięso. Zwykle jest to mielona wieprzowina , jednak w wielu domach dodaje się także wołowiny. Poza mięsem w masie ląduje także jajko, cebula, przyprawy i czerstwa bułka namoczona w mleku, która "spaja" wszystkie składniki ze sobą. Uformowane kotlety obtacza się w bułce tartej i smaży na rozgrzanym tłuszczu.

Choć przepis nie jest skomplikowany, kotlety nie zawsze wychodzą tak, jakbyśmy chcieli. Rozpadają się na patelni albo wychodzą zbyt suche . Jest na to sposób. Jeśli marzysz o babcinych mielonych, dodaj do nich odrobinę... kapusty kiszonej. Ten dodatek sprawia, że kotlety wychodzą miękkie, soczyste i niezwykle aromatyczne. Smak kiszonki jest niemal niewyczuwalny.

Wyciągnij miskę, włóż do niej czerstwą bułkę i zalej ją mlekiem. W międzyczasie zajmij się masą. Posiekaj drobno natkę, cebulę i kapustę kiszoną. Wszystkie składniki umieść w dużej misce. Dodaj do nich mięso, jajko, przyprawy, przeciśnięty przez praskę czosnek oraz namoczoną bułkę.

Całość wymieszaj na gładką maskę i uformuj z niej niewielkie kotlety. Obtocz je w bułce tartej i smaż na rozgrzanym tłuszczu po 3-4 minuty na każdej ze stron. Jeśli zależy ci na tym, aby kotlety nie były zbyt tłuste, przełóż je do naczynia żaroodpornego i piecz je przez 15-20 minut w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza. Mielone przygotowane w ten sposób smakują jak te u babci.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!