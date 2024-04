Dodaj do kotletów mielonych. Goście poproszą o dokładkę

To jedno z najpopularniejszych dań, które goszczą na polskich stołach. Są smaczne i niezwykle proste w przygotowaniu, jednak tradycyjny przepis może lekko wiać nudą. Dlaczego jeśli szukasz nieco zmienionej formy przygotowania kotletów mielonych, warto dodać do nich jeden sekretny składnik, którym są tarte pieczarki.

Do przygotowania kotletów z pieczarkami potrzebujesz: 600 g mielonego mięsa z łopatki, 1 jajko, 5 łyżek bułki tartej, 1 cebulę, 400 g pieczarek oraz sól i pieprz. Na początku przełóż mięso do dużej miski i wbij jajko. Następnie umyj i wysusz pieczarki oraz zetrzyj je na tarce. Tak przygotowane dodaj do naczynia wraz z bułką tartą i przyprawami. Na końcu drobno posiekaj cebulę i wsyp do reszty składników.