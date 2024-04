Wlej łyżkę do rosołu. Mdły bulion odzyska smak

Aromatyczny wywar z mięsa i warzyw najczęściej podajemy w niedzielę podczas rodzinnego obiadu. To zupa, która kojarzy się ze spotkaniami i ważnymi uroczystościami. Jest też niezastąpiona w czasie infekcji.

Uzyskanie odpowiedniego balansu smaków to prawdziwa sztuka. Perfekcyjny rosół powinien być idealnie przejrzysty i pozbawiony szumowin, wyróżniać się intensywnym aromatem warzyw, które jednak nie powinny dominować nad wyraźnie mięsnym bulionem. Jeśli przygotowujemy rosół na bazie mięsa, powinniśmy użyć przynajmniej trzech różnych rodzajów, wtedy efekt będzie murowany.

Podobnie w wypadku warzyw – im będzie ich więcej, tym lepiej. Z niektórymi trzeba jednak uważać, bo mogą przesadnie zasłodzić zupę, a przecież nie o to nam chodzi. Takie właściwości wykazuje np. marchewka, a często dodajemy jej sporo do rosołu, aby uzyskać złocisty kolor.

Zapewnia go też opalana nad płomieniem cebula, która również może się okazać bardzo słodka. Jeśli przesadzimy z takimi dodatkami, rosół może okazać się zdecydowanie zbyt deserowy, a wtedy musimy działać.

Na taki rosół jest w zasadzie jedno sprawdzone remedium. Aby na nowo zrównoważyć smaki, potrzebujemy kwaśnego dodatku, który skutecznie zneutralizuje nadmiar słodyczy. W zależności od tego, co akurat mamy pod ręką, możemy użyć soku z cytryny albo octu. Najlepiej sprawdzi się łagodny, np. ocet jabłkowy, ponieważ ocet spirytusowy prawdopodobnie okaże się za mocny i zbyt dominujący w smaku. Zazwyczaj wystarczy łyżka.

Doświadczone kucharki zapewniają, że nada się też woda z kiszonych ogórków, ale w tym przypadku trzeba uważać, aby nie przesadzić i nie zrobić z rosołu ogórkowej. Zacznijmy od kilku kropel i stale kontrolujmy efekty. Jeśli nie pomoże kwaśny dodatek, spróbujmy posolić słodki rosół. Róbmy to ostrożnie, aby nie stworzyć nowego problemu.

Odsalanie zupy jest bardzo proste, istnieje na to sprawdzony od lat patent. Wystarczy wrzucić do garnka obranego, surowego ziemniaka, który doskonale wchłania nadmiar soli. Musimy tylko pamiętać, aby dość szybko go wyjąć – zanim się rozgotuje i rozpadnie w bulionie.