Może kumulować pasożyty. Najgorsze mięso na rosół

Rosół to sztandarowa pozycja w polskiej kuchni tradycyjnej, którą chętnie kultywujemy. Każda pani domu ma swój sekretny składnik nadający zupie określony smak. Czasem jest to pomidor, odrobina octu, imbir czy rozmaryn. Rosół lubi modyfikacje i improwizacje, podobnie jak poświęcony czas i uwagę. Ale to, czego nie lubi, to gotowanie części drobiu, przez które wywar pójdzie na marne.