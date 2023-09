Drugi szczyt aktywności kleszczy. Jak się ustrzec?

Wrzesień to miesiąc drugiego szczytu aktywności kleszczy. Dlatego teraz zalecamy szczególną ostrożność podczas wycieczek do lasów, przechadzek po łąkach oraz weekendów spędzanych na działkach. Jak ustrzec się przed tymi niebezpiecznymi pajęczakami? Leśnicy mają na to swój patent.