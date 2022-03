Ewa Ewart przeprowadziła 10 rozmów o śmierci. "Wciąż istnieją obszary owiane tajemnicą"

To był wspólny mianownik całego projektu. Moi rozmówcy celowo zostali dobrani tak, by złapać jak najszerszą perspektywę. Reprezentowali czasem skrajne poglądy. Jednak każdy z nich zapewniał, że powinniśmy porzucić lęk. Nie mamy kontroli nad procesem przemijania, ale zdecydowanie możemy panować nad tym, jak wyobrazimy sobie moment przejścia z życia do śmierci. A już na pewno w naszej gestii leży, co wyobrazimy sobie za zakrętem, w którym nieuchronnie pewnego dnia wejdziemy.