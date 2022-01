Influencerka dokonała samookaleczenia na wizji. Ekspertka radzi, jak rozmawiać o tym z dzieckiem

Nie udawajmy, że nie wiemy, co dzieje się w cyberprzestrzeni – to do niczego nie prowadzi. Nie możemy pozwolić, by młodzi zostawali z takimi przekazami sami – w moim przekonaniu najważniejszym czynnikiem wpływającym na rosnącą liczbę samobójstw wśród dzieci i młodzieży jest właśnie samotność: w przeżywaniu problemów, ale też odbieraniu świata takim, jaki on jest. Do naszych zadań należy objaśnianie dzieciom rzeczywistości.