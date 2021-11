Gabriel Fleszar: Nie zaprzepaściłem kariery przez gry

Gabriel Fleszar, muzyk: Film to świetna przygoda, ale jednocześnie ciężka praca. Ania Przybylska była przesympatyczną dziewczyną, z którą bardzo dobrze mi się pracowało. Bardzo szybko się polubiliśmy. Ale już wtedy, niestety, obserwowałem u niej zmęczenie popularnością, co w późniejszym czasie przerodziło się w jej wojnę z paparazzi. To był efekt zmęczenia oczekiwaniami. Ludziom z reguły wydaje się, że osoba popularna powinna być zawsze uśmiechnięta, mieć czas i chęć na zdjęcia z fanami, autograf i rozmowę. A tak się nie da — przynajmniej nie zawsze. Natomiast osoba znana, która tego nie robi, często oceniana jest jako ktoś, kto zadziera nosa.