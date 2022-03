Galina była oczkiem w głowie Breżniewa. Skończyła w szpitalu psychiatrycznym jako obłąkana alkoholiczka

[matka] codziennie dzwoniła do mnie pijana i skarżyła się, że ją okradli kompani od kieliszka. Szłam do niej, kupowałam jedzenie i dawałam trochę pieniędzy. Rano wszystko się powtarzało od nowa. W jej mieszkaniu zawsze zastawałam jakichś bezdomnych i alkoholików (…). Lokatorzy [bloku] nie zwykli akceptować pijackich awantur. Pewnego rana zadzwonił do mnie gospodarz domu i pilnie wezwał do mamy (…). Na podesty wylegli lokatorzy, na dole stała milicja. Hałas, zgiełk, cała podłoga w rozbitym szkle. Okazało się, że kompani mamy od kieliszka, opuszczając rano dom, wybili szyby w drzwiach klatki. Ktoś zadzwonił na komisariat (…).