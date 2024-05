Wyprzedaż butów Lasocki. Ażurowe baleriny teraz za bezcen

Tej wiosny ponownie podbiły serca największych fashionistek. Baleriny damskie to buty, które od lat nie wychodzą z mody nie tylko dzięki ich ponadczasowemu designowi, który z łatwością dopasujemy do niemal każdej stylizacji, ale również wygodzie. Mimo że pierwotnie stworzono je dla tancerzy baletowych, obecnie królują w szafach wielu kobiet.

W tej samej cenie kupimy także baleriny damskie w białym kolorze , które z kolei zdobi beżowa wstawka umieszczona wokół górnej części cholewki oraz wzdłuż pięty. Warto pamiętać, że skórzany model to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli zależy nam na komforcie naszych stóp.

A co, jeśli chciałybyśmy dodać swojej stylizacji nieco pazura? W tym przypadku dobrą propozycją będą baleriny damskie z dżetami. Pasek umieszczony na śródstopiu zapewni odpowiednią stabilizację stopy, a czarny kolor sprawi, że mimo wszystko będziemy mogli dopasować je do naprawdę wielu strojów nie tylko do pracy, ale również na specjalne okazje.