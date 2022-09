Globalny biznes przyłącza się do Akcji z Polski "Dwie Godziny dla Rodziny/Człowieka"

Kampania z Polski "Dwie Godziny dla Rodziny/Człowieka" (#2h4family/4human) podbiła świat! Zaangażowały się już firmy z 59 krajów. Wirtualna Polska także od samego początku wspiera akcję, co roku korzystają z niej setki pracowników. To oznacza, że pierwsza polska kampania wellbeing adresowana do pracodawców jest już celebrowana w co trzecim państwie na świecie. Pomysłodawcą i organizatorem projektu, który o ponad dekadę wyprzedził trendy #HumanEconomy i #ESG jest Instytut Humanites. Można powiedzieć, że polska kampania, w której biorą udział miliony pracowników wraz z rodzinami, stała się Globalnym Ruchem Społecznym na rzecz Bliskości.