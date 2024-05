Grasuje w piwnicach. Ludzie myślą, że to żmija

Choć zaskroniec zwyczajny nie stanowi zagrożenia dla człowieka, kiedy go widzimy, najczęściej uciekamy. Warto więc nauczyć się, jak odróżnić go np. od żmii zygzakowatej, ponieważ możemy go spotkać nie tylko w lesie, ale także w piwnicy czy pomieszczeniu gospodarczym.