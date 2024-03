Jadowity wąż w Polsce. Wkrótce będzie można go spotkać w lesie

Chociaż w Polsce występują tylko cztery gatunki węży, to budzą one powszechny strach. Czy są one groźne dla człowieka? Tylko jeden typ tych gadów jest jadowity. Jak go rozpoznać?

W Polsce możemy spotkać trzy typy węży, które nie posiadają jadu, a także jeden, którego ukąszenie zagraża zdrowiu i życiu. Ważne jest, aby pamiętać, że w naszym kraju te gatunki są chronione. Węże generalnie nie stanowią zagrożenia dla ludzi i zazwyczaj starają się unikać kontaktu z nimi.

Dlatego, jeśli natkniesz się na jednego z nich, nie próbuj go irytować i pozwól mu na spokój. Jak rozpoznać żmiję zygzakowatą od zaskrońca czy węża Eskulapa? Oto co musisz o nich wiedzieć.

Niejadowite węże, które spotkasz w Polsce

Wąż Eskulapa jest najdłuższym wężem, z którym możemy się spotkać w Polsce, ten gatunek potrafi osiągnąć aż 2 metry długości. Jego identyfikację ułatwia jasnobrązowy lub oliwkowobrązowy grzbiet oraz jasne podbrzusze, które często ozdobione białymi plamkami. Posiada mocne, smukłe ciało i owalną głowę. Gatunek ten jest niezwykle rzadki i można go spotkać jedynie w Bieszczadach dlatego nieliczni, którzy go znajdą to prawdziwi szczęściarze.

Zaskroniec, inaczej nazwany czarnym wężem, może osiągać do 1,5 metra u samic oraz 1 metra u samców. Ciało zaskrońca ma czarny lub oliwkowy kolor z wyraźnie jaśniejszym podbrzuszem. Wyraźne, żółte plamki za skroniami są charakterystyczną cechą tego niejadowitego gatunku.

Zaskroniec jest najczęściej spotykanym gatunkiem węży w Polsce © Adobe Stock

Innym rodzajem niejadowitego węża, który można spotkać w naszym kraju, to gniewosz plamisty. Może mieć do 90 cm długości, a na jego trójkątnej głowie znajduje się ciemna plama w kształcie serca. Ten wąż jest często mylony ze żmiją zygzakowatą ze względu na podobne barwy. Jednak różni się od niej kropkowanym wzorem na bokach, który z daleka może przypominać charakterystyczny zygzak. Gniewosz ma również okrągłe źrenice, podczas gdy żmija zygzakowata ma źrenice pionowe.

Jadowite węże w Polsce

Jedynym jadowitym wężem w Polsce jest żmija zygzakowata (Vipera berus). Ten piękny gad można spotkać w całej Polsce, ale najczęściej można go znaleźć na torfowiskach, w zaroślach i gęstych trawach, na polnych drogach, skałach i szczelinach skalnych, w norach gryzoni, na łąkach i na obrzeżach lasów.

Żmija zygzakowata może osiągnąć do 80 cm długości, a jej charakterystyczną cechą jest ciemny zygzak na grzbiecie. Gatunek ten występuje w trzech odmianach kolorystycznych: szarej, brązowej i, choć ostatniej, chociaż rzadko spotykanej, czarnej. Żmija zygzakowata posiada też charakterystyczne pionowe źrenice.

Spotkanie z tym zwierzakiem może mieć tragiczny finał © Adobe Stock | Rafal A. Rebacz

Chociaż jest jedynym jadowitym wężem w Polsce, to nie jest agresywna względem. To płochliwe zwierzę zwykle stara się unikać kontaktu z ludźmi, a gdy jest przestraszona, wydaje ostrzegawcze syczenie. Ukąszenia przez żmiję zygzakowatą są rzadkie i zazwyczaj wynikają z przypadkowego nadepnięcia węża. Aby zapobiec ukąszeniu przez żmiję, ważne jest, aby nie prowokować jej do ataku. Jeśli natkniesz się na nią, najlepiej będzie po prostu ją ominąć.

Jeśli jednak dojdzie do ukąszenia przez żmiję, ważne jest, aby wiedzieć, jak postępować. Pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest unieruchomienie ukąszonej części ciała. Następnie powinno się wezwać pomoc medyczną i założyć sterylny opatrunek na ranę. Podczas oczekiwania na pomoc, kluczowe jest zachowanie spokoju.

