Grypa czy koronawirus? Jak odróżnić od siebie objawy i jakie są powikłania pogrypowe?

Odkąd 4 marca zanotowano pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce, coraz więcej osób popada w panikę zauważając u siebie niektóre objawy. Jednak częściej są to pierwsze oznaki klasycznej grypy, która jest bardziej niebezpieczna od koronawirusa. Jak w takim razie rozpoznać, kiedy mamy do czynienia z grypą, a kiedy z koronawirusem?

Koronawirus – kto jest narażony i jakie są objawy?

Pod koniec 2019 roku wirus z Wuhan, określany mianem koronawirusa, wywołał pierwsze przypadki poważnych zachorowań. Zaczął rozprzestrzeniać się w błyskawicznym tempie z osoby na osobę, drogą kropelkową. Jednak w grupie największego ryzyka zachorowania na koronawirus znajdują się te osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywali w krajach objętych chorobą. W drugim przypadku dotyczy to ludzi, którzy mieli kontakt z innymi osobami, którzy wcześniej w takich krajach byli.

Jak wynika z prowadzonych badań, ciężki przebieg zakażenia koronawirusem dotyczy około 20% wszystkich zarażonych , natomiast 2-3% umiera z powodu choroby. Do najbardziej zagrożonych osób należą ludzie starsi, z obniżoną odpornością, a także ci, którzy cierpią na choroby przewlekłe.

Grypa– konsekwencje i podstawowe objawy

Poważne powikłania pogrypowe

Zazwyczaj osoby chore na grypę szybko zdrowieją już po kilku dniach, ale często zdarza się również, że u pewnych ludzi następują poważne powikłania. Nie wolno bagatelizować pogorszenia stanu zdrowia, ponieważ często może to prowadzić do nieodwracalnych zmian, a nawet do śmierci.