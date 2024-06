Hanna Lis o chorobie. Szczere wyznanie dziennikarki

Prywatnie jest córką dziennikarzy - Waldemara i Aleksandry Kedaj. Jej pierwszym mężem był prawnik Robert Smoktunowicz. Następnie przez kilka lat była związana z przedsiębiorcą Jackiem Kozińskim, z którym ma dwie córki. W 2007 roku wyszła z kolegę po fachu - Tomasza Lisa, co odbiło się szerokim echem w polskich mediach ze względu na fakt, że Hanna Lis była świadkową na ślubie Lisa z jej przyjaciółką - Kingą Rusin. Związek dziennikarzy nie przetrwał jednak próby czasu i zakończył się rozwodem w 2022 roku.

Przyznała też, że nie tylko osoby z depresją popełniają samobójstwa. - Często są to ludzie, którzy klinicznie nie mają stwierdzonej depresji, w ogóle jej nie mają, ale znaleźli się pod jakąś życiową ścianą - tłumaczyła na łamach "Faktu".

Hanna Lis zwróciła też uwagę na to, że osoby w kryzysie psychiczny czasem boją się poprosić o pomoc, dlatego - jak podkreśliła - "jako społeczeństwo powinniśmy być bardziej uważni na innych".

Zaapelowała, by zwracać uwagę na samopoczucie bliskich nam osób. - Wiem o tym z własnego doświadczenia, jak łatwo jest udawać, że wszystko jest ok, kiedy tak naprawdę nie jest - podsumowała.

Przyszła w małej czarnej. Stylizacja to prawdziwa petarda

Przyszła w małej czarnej. Stylizacja to prawdziwa petarda

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl