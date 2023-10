Odniosła się do wyniku wyborów. "Wracam pełna optymizmu"

"Kochane Kobiety: zagłosowało 73,7 proc. z nas! Mamy głos, mamy moc, mamy wielką sprawczość. Nic o nas bez nas! Kochani Młodzi - prawie 70 proc. z Was poszło do urn, a to prawdziwe pospolite ruszenie w porównaniu z poprzednimi wyborami! Bierzecie sprawy w swoje ręce. Brawo kochana Polonio! Brawo Polacy, którzy przebywając za granicą, przemierzali niekiedy setki kilometrów, by skorzystać z przywileju oddania głosu w wyborach. Pobiliśmy rekord i pokazaliśmy, że bez względu na miejsce zamieszkania/pobytu: Polska zawsze w naszych sercach, że Polska najważniejsza!" - dodała dziennikarka.