Dawno niewidziana Lis pojawiła się "na salonach". Jej sukienka to majstersztyk

W show-biznesie prawdziwe zatrzęsienie różnego rodzaju wydarzeń branżowych. We wtorkowy wieczór większość gwiazd pojawiła się na imprezie zorganizowanej przez Joannę Przetakiewicz. W niedawno otwartym centrum Bohema 2.8. zjawiła się także Hanna Lis, która postawiła na klasyczną, ale jednocześnie zjawiskową kreację. Ten look to prawdziwa petarda.