Hentai robi furorę w Polsce. O konsekwencjach nie mówi się głośno

Samo słowo "hentai" oznacza przemianę, ale też może być tłumaczone jako perwersja, zboczeniec, dewiant. Sami Japończycy wolą zwrot "seijin manga", czyli manga dla dorosłych. Istnieją różne zwroty na określenie różnych gatunków hentai. "Yaoi" to hentai o charakterze homoseksualnym z udziałem mężczyzn, z kolei "yuri" dotyczy kobiet. To, o czym pani wspomniała – erotyka z mackami, wchodzi już w zakres fetyszy. Właściwie to już nie fetysz, a parafilia. W tych filmach istoty obdarzone ogonami czy mackami uprawiają seks z kobietami o trudnym do określenia wieku. Są też treści z kobietami upodobnionymi np. do kotów. Podkategorii jest bardzo dużo.