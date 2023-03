"Pomogła mi się przełamać", "wpadłam przez nią w kompleksy". Kobiety mówią o pornografii

Od tej pory Julia nie przeglądała już stron z pornografią. Jeśli miała ochotę włączyć film, wiedziała, co wybrać. - Może to głupie, ale kiedy poznałam mojego chłopaka i zaczynaliśmy uprawiać seks, miałam w głowie, że jest tam dużo miejsca na luz, zabawę i na okazywanie emocji. Widziałam komunikację tamtej pary i trochę się na niej wzorowałam, mówiłam albo pokazywałam, co sprawia mi przyjemność. Mam wrażenie, że w typowym porno wszystko idzie według scenariusza, a u tej pary widziałam spontaniczność. Może i była wcześniej wyuczona, ale jeśli tak, to zagrali ją naprawdę świetnie i wiarygodnie. Mnie to pomogło się przełamać - wyjaśnia.