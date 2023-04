Pracuje jako domina. "Nie wstydzę się tego"

Mistress Deville, domina: Zdecydowałam się na tę pracę ponad dwa lata temu. Na początku były to kamerki, ale strasznie denerwowało mnie, kiedy faceci mówili mi, co mam robić i pokazywać. Uświadomiłam sobie wtedy, że to może działać wyłącznie w drugą stronę, kiedy to ja będę mówiła, co oni mają robić. I tak się zaczęło. Wszystko zgrało się w całość. A to, że faceci, patrząc na mnie, czuli respekt i trochę strachu, potęgowało we mnie poczucie, że robię to, co powinnam.