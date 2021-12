Ich liczba stale rośnie. Kim są dziewice konsekrowane?

8 grudnia 2021 r. w katedrze wawelskiej odbyła się uroczystość, podczas której biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej Robert Chrząszcz udzielił ślubów czystości kolejnym dwóm kobietom. Od tej pory w imię miłości do Jezusa Chrystusa stają się dziewicami konsekrowanymi. Co to oznacza w praktyce?