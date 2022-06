Ich romansem żyła cała Polska. Czym dziś zajmuje się Aneta Piotrowska?

- Wiedziałam, że to musi być studio. Co jest na scenie? Światła. Wzięłam światło jako pierwszy faktor. Później ciepło, bo w USA chodziłam na hot jogę i uważałam, że to jest coś niesamowitego. Muzyka, bo towarzyszy na scenie i aktywność fizyczna - wyjaśniła Piotrowska.