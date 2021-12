Ida Nowakowska nie odda syna pod opiekę niani. "Nie mogę nawet na chwilę dać Maxa komuś na ręce"

Ida Nowakowska niemal zawsze zabiera synka do pracy

"Max towarzyszy mi od początku. Jak miał 6 tygodni, byliśmy na pierwszym castingu do "You Can Dance". Jest moim najcudowniejszym towarzyszem. (…) Teraz jest z moją mamą. Moja mama jest na tutaj backstage’u i praktycznie co program rzeczywiście mi pomagała. Mamy fajnie w programie "You Can Dance", bo możemy nagrywać troszkę, potem jest przerwa. Mamy bardzo długie próby, gdzie mogę być cały czas z Maxem. Wszystko jest tak naprawdę na luzie, fajnie i jestem za to wdzięczna, bo to też duża zasługa ekipy, która lubi dzieci. Wszystko jest tak fajnie, że nie muszę się po prostu tym stresować i mogę być cały czas najlepszą mamą na świecie" – powiedziała gwiazda TVP.