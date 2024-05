Największy błąd przy dawaniu napiwku. "To jest po prostu niegrzeczne"

Napiwek to dodatkowa kwota pieniężna, którą klient dobrowolnie zostawia obsłudze lokalu gastronomicznego, hotelu czy taksówkarzowi. Jest to wyraz uznania za dobrą jakość obsługi i podziękowanie za miłą atmosferę. W Polsce napiwki nie są obowiązkowe, ale są mile widziane i stanowią ważną część dochodu pracowników.

- Postarajmy się, bo inaczej to jest faux-pas, to jest po prostu niegrzeczne - dodała Irena Kamińska-Radomska.

"Ja jestem zdecydowanie temu przeciwna. Ci ludzie nie obsługują mnie za darmo - a jeśli ktoś powie, ze to jest właśnie argument, czyli obsługiwanie innych osób, to kto da napiwek recepcjonistce w hotelu czy sprzedawczyni w sklepie odzieżowym? Przecież tam też trzeba się użerać z ludźmi, tez się trzeba często nachodzić, coś przynieść, wynieść, służyć radą" - napisała jedna z użytkowniczek.

"Napiwki są śmieszne - dasz go urzędnikowi, lekarzowi za dobrą obsługę to możesz być oskarżony o dawanie łapówki. Dasz napiwek kelnerce- uważane jest to za grzeczność" - wspomniał kolejny obserwator. "Oczywiście, że daje napiwek. Z mojej strony to docenienie miłej obsługi" - napisała kolejna z osób.