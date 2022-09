Indyjski diament z krwawą historią. Co się z nim stanie po śmierci królowej Elżbiety II?

"Fakt, że przez jakiś czas nie będzie królowej, może być argumentem za zwróceniem Koh-i-noor do Indii, skąd został zabrany przez oszustwo i podstęp. A może Indie są nadal zbyt zakłopotane, by naciskać na tę kwestię" – napisał na Twitterze Saurav Dutt, brytyjsko-indyjski komentator polityczny. "Król Karol III powinien uznać 'czarną historię' diamentu Koh-i-noor" – powiedział również w rozmowie z "Time". Dodał też, że szanse na zwrócenie klejnotu przez Wielką Brytanię są jego zdaniem niewielkie, lecz przychyla się do oczekiwań Hindusów.