Oto "aniołki Karola". Wiele z tych kobiet skrzywdził

Wokół Karola III zawsze znajdowało się wiele kobiet. To właśnie swojej matce, babce, a później księżnej Dianie, a następnie Camilli zawdzięcza to, w jaki sposób ukształtował się jego charakter. Jednak zanim odnalazł kobietę, z którą stworzył rodzinę, miewał liczne romanse. Prasa często posługuje się określeniem "aniołki Charliego" w odniesieniu do wszystkich byłych partnerek następcy tronu. Kim były kolejne kobiety Karola III?