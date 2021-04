Iwona i Natalia wzięły ślub. W Polsce

Ta forma nie jest unormowana prawnie, ale i tak staje się coraz bardziej popularna. W Szkocji liczba ślubów humanistycznych przekroczyła liczbę katolickich. W Polsce to dopiero raczkujący zwyczaj.

Ślub humanistyczny pozwala zakochanym na pełną swobodę działania. Para sama decyduje, jaki będzie plan wydarzeń. Iwona długo szukała przykładowych scenariuszy w sieci, ale nie udało jej się znaleźć żadnego planu zaadaptowanego do polskich realiów. - Trafiłam na rozpiskę ślubu humanistycznego np. w stylu hawajskim. Ciekawy pomysł, ale raczej niewykonalny u nas – uśmiecha się i dodaje, że nie było innego wyjścia niż samodzielne przygotowanie scenariusza.

- Pochodzimy z tradycyjnych rodzin, szanujemy naszą kulturę i dlatego zależało nam, aby uroczystość, chociaż pozornie wyglądała jak zwyczajny ślub – podkreśla Natalia. – Myślę, że wyszło nam to całkiem dobrze – dodaje Iwona.

– Ucieszył się z propozycji i przyłożył się do zadania – wspomina Iwona. – Poza tym wypowiedziałyśmy przysięgę przede wszystkim do siebie nawzajem, a to, kto stał obok nas, nie miało już tak dużego znaczenia – dodaje Natalia.