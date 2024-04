Dotarła do Polski. "Jest bardzo agresywna"

Jadowita tarantula w Polsce? Jak się okazuje, jest to możliwe. Tarantula ukraińska to jeden z najbardziej jadowitych gatunków pająków, jakie występują w Europie Środkowej. Wraz z ociepleniem klimatu, poszerzyła zasięg swojego terytorium.

Choć tarantula ukraińska żyje głównie w Chinach i dalszej Europie Wschodniej, do środkowej części trafiła po wycofaniu się lodowców. Przez wiele lat nie docierała do naszego kraju - aż do 2019 roku, gdy odnotowano jej pierwsze pojawienie się w Polsce.