Jak kompleksowo dbać o higienę jamy ustnej

Dbanie o higienę jamy ustnej to podstawa utrzymania zdrowych zębów i dziąseł. Wiele osób ogranicza się do ich szczotkowania dwa razy dziennie, jednak to zdecydowanie za mało, by móc cieszyć się z pięknego uśmiechu.

Płatna współpraca z Panasonic

Podstawowe zasady higieny

Profilaktyka jest najlepszym sposobem na zachowanie zdrowych zębów i dziąseł. Podstawowe zasady higieny jamy ustnej są proste i zna je chyba każdy z nas. Regularne szczotkowanie zębów to jednak za mało, by zapobiec próchnicy, paradontozie i innym problemom stomatologicznym. I pamiętajmy też, że zdrowe zęby to nie tylko estetyka, ale również dobre samopoczucie i ogólny stan zdrowia.

O szczotkowaniu zębów już wspomnieliśmy. Czynność tę powinniśmy wykonywać 2-3 razy dziennie przez co najmniej 2 minuty. Znaczenie ma też technika, w tym przypadku obrotowo-wymiatająca, z uwzględnieniem delikatnego masażu dziąseł. Pasta do zębów powinna zawierać odpowiednią dawkę fluoru.

Uzupełnieniem higieny jamy ustnej powinno być też regularne sięganie po płyn do płukania ust. Nie zastąpi mycia zębów, ale przynosi wiele korzyści dla zdrowia jamy ustnej. Jak działa?

Dociera do trudno dostępnych miejsc, odświeża oddech, a dzięki obecności składników o działaniu antybakteryjnym, pomaga zwalczyć bakterie odpowiedzialne za powstawanie próchnicy i zapalenie dziąseł. Warto go stosować po szczotkowaniu zębów, bo w ten sposób możemy usunąć resztki pasty do zębów i płytki bakteryjnej. Nie należy jednak używać go zbyt często, bo może to zaburzyć naturalną równowagę bakteryjną w jamie ustnej.

Irygator. Dlaczego należy go używać?

Przyzwyczailiśmy się, że do usuwania resztek jedzenia i płytki nazębnej z przestrzeni międzyzębowych, gdzie szczoteczka nie sięga, służą nici dentystyczne. Są łatwe w użyciu, łatwo dostępne i pozwalają dokładnie oczyścić nawet najmniejsze szczeliny między zębami. Ich używania trzeba się jednak nauczyć, bo w przeciwnym razie możemy podrażnić dziąsła.

Do usuwania resztek jedzenia i płytki nazębnej z przestrzeni międzyzębowych, linii dziąseł i innych trudno dostępnych miejsc służy też irygator. To urządzenie, które wytwarza strumień wody pod ciśnieniem, przez co nie tylko oczyszcza jamę ustną, ale też masuje dziąsła, poprawiając ich krążenie. Jest dobrym rozwiązaniem dla każdego, zwłaszcza dla osób z ciasno ustawionymi zębami lub aparatami ortodontycznymi.

Wśród obecnych na rynku modeli wyróżnia się irygator będący udoskonaloną wersją standardowego irygatora firmy Panasonic do jamy ustnej – EW-DJ66 z serii 600 wyposażony w technologię ultradźwiękową. Innowacyjna dysza i specjalna pompa tworzą mikroskopijne pęcherzyki pary wodnej. Pękając na powierzchni zębów i dziąseł, generują delikatną falę uderzeniową, która wzmacnia efektywność czyszczenia i dociera nawet do najtrudniej dostępnych miejsc. Skutecznie usuwa resztki jedzenia, które przywarły do powierzchni zębów, płytkę nazębną i bakterie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Irygator EW-DJ66, dzięki 5 poziomom ciśnienia wody, pozwala dostosować strumień do stanu dziąseł i własnych preferencji. Wybrane ustawienie jest zapamiętywane, co ułatwia codzienną pielęgnację. Urządzenie jest też wodoodporne (IPX7), a zbiornik na wodę (200 ml) można myć w zmywarce. Zaletą tego irygatora jest również wygodne, bezprzewodowe ładowanie.

Nie tylko higiena jamy ustnej…

W trosce o piękny i zdrowy uśmiech trzeba też zadbać o odpowiednią dietę. Należy ograniczyć spożycie cukrów prostych, które są pożywką dla bakterii powodujących próchnicę. W ich miejscu powinny się pojawić warzywa i owoce, a także produkty bogate w wapń (nabiał, ale też orzechy, szpinak, brokuły), który jest niezbędny do budowy i utrzymania zdrowych zębów. Ważne jest też picie wody, która pomaga wypłukać resztki jedzenia i neutralizować kwasy w jamie ustnej.

Wrogami pięknego uśmiechu są z kolei produkty kwaśne, które mogą erodować szkliwo zębów. Na cenzurowanym są też lepkie przekąski (karmel, kandyzowane owoce, gumy rozpuszczalne), bo łatwo przywierają do zębów i tworzą doskonałe środowisko dla rozwoju bakterii.

© materiały partnera

Pamiętajmy też o regularnych wizytach u dentysty. Gabinet stomatologiczny powinniśmy odwiedzać raz na pół roku, co pozwoli na wykrycie problemów stomatologicznych w początkowej fazie. A to wiąże się z szybszym i mniej inwazyjnym leczeniem.

Coraz więcej badań dowodzi, że istnieją powiązania między zdrowiem jamy ustnej a ogólnym stanem zdrowia. Choroby dziąseł mogą zwiększać ryzyko wystąpienia chorób serca, cukrzycy i innych poważnych schorzeń. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o kompleksową higienę zębów.

Jakie błędy w codziennej pielęgnacji jamy ustnej popełniamy najczęściej?

Szczotkujemy zęby zbyt mocno, co może uszkodzić szkliwo i dziąsła.

Używamy nieodpowiedniej szczoteczki, np. ze zbyt twardym włosiem.

Nie używamy nici dentystycznych i irygatora, nie oczyszczamy więc przestrzeni międzyzębowych z płytki nazębnej i resztek pokarmowych.

Stosujemy niewłaściwą technikę szczotkowania lub myjemy zęby zbyt krótko.

Używamy nieodpowiedniej pasty do zębów.

Nie przykładamy wagi do tego, co jemy.

Za rzadko odwiedzamy stomatologa (najczęściej wtedy, gdy ból i krwawienie z dziąseł dadzą nam znać o problemach).

Płatna współpraca z Panasonic