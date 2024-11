Jak rozpoznać, że pies może ugryźć? Kluczowe znaki ostrzegawcze

Pies może wysyłać różne sygnały, które wskazują na jego niepokój. Warczący pies to pierwszy znak, że coś jest nie tak. Jeśli czworonóg wydaje z siebie wyraźny dźwięk ostrzegawczy, lepiej się nie zbliżać. Merdanie ogonem nie zawsze oznacza przyjazne nastawienie. Gdy ogon jest sztywny i wykonuje szybkie ruchy, pies może być gotowy do ataku.

Zgarbione ciało i unikanie kontaktu wzrokowego mogą wskazywać na dyskomfort emocjonalny lub ból. Nie można ignorować zmian w apetycie czy aktywności. Jeżeli pies przestaje jeść ulubioną karmę, odmawia spacerów i izoluje się , powinno to wzbudzić twoje obawy.

Innym sygnałem jest nastroszona sierść na grzbiecie, karku i łopatkach. To oznaka, że pies przygotowuje się do ataku. Jeśli usztywnia się podczas głaskania, lepiej przerwać i dać mu przestrzeń. Kulący się pies z podwiniętym ogonem może być przestraszony i gotowy do obrony.