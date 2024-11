Pies w mieszkaniu. Kiedy właściciel może wypowiedzieć umowę najmu?

Każdemu właścicielowi mieszkania, który decyzję się na jego wynajęcie, zależy na tym, by znaleźć odpowiedzialnych, a do tego wypłacalnych najemców. Sprawa komplikuje się, jednak gdy wraz z nowymi lokatorami ma wprowadzić się do lokum pies. Kiedy wynajmujący może wypowiedzieć mu umowę? Sprawdźcie.

Pies w wynajmowanym mieszkaniu? O tym warto pamiętać

Decydując się na zwierzaka, należy liczyć się nie tylko z korzyściami, które z tego płyną, ale również obowiązkami. Kiedy musimy zmienić mieszkanie, to ważne, by znaleźć lokum, w którym nasz pupil będzie w pełni akceptowany. Wielu właścicieli lokali na wynajem nie widzi w tym żadnego problemu. Zdarzają się jednak też tacy, którzy kategorycznie się na to nie zgadzają.

Powodem niechęci do zwierząt są przede wszystkim potencjalne szkody wyrządzone przez nie w wynajmowanych mieszkaniach. Może się to wiązać np. zarysowanymi podłogami, zniszczonymi meblami, wszechobecną sierścią oraz charakterystycznym zapachem. Właściciele obawiają się, że odzyskanie pierwotnego stanu mieszkania może być kosztowne.

Prawo nie reguluje tego, czy właściciel może odmówić nam wynajmu ze względu na to, że posiadamy zwierzę. Właśnie dlatego to jedynie jego dobra wola, czy się na to zgodzi. Właśnie dlatego to bardzo ważne, aby już na etapie sporządzania umowy wyraźnie zaznaczyć, czy wynajmujący zgadza się na obecność czworonoga w mieszkaniu. Jeśli tak, dobrze jest także zawrzeć informację, kto w razie wyrządzenia przez zwierzę szkód, poniesie za to odpowiedzialność.

Prawo do wypowiedzenia umowy

Kiedy wynajmujemy od kogoś mieszkanie, to właśnie na nas spoczywa obowiązek dbania o lokal. W przypadku, gdy nasz zwierzak wyrządzi w nim jakiekolwiek szkody, wynajmujący ma pełne prawo do wypowiedzenia umowy najmu.

Prawo to przysługuje także właścicielom mieszkań, którzy nie zgodzili się na to, by w ich mieszkaniach zamieszkało jakieś zwierze. Jeśli najemca ukryje przed nim ten fakt, również powinien liczyć się z tego typu konsekwencjami.

