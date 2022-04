Jak zapewnić bezpieczeństwo ukraińskim kobietom? "Czasem treść ogłoszeń nie pozostawia wątpliwości"

- Warto korzystać ze wsparcia organizacji ukraińskich działających w Polsce, np. Domu Ukraińskiego, Euromajdanu, fundacji pomagającym uchodźcom i uchodźczyniom. Feminoteka ma ofertę pomocową skierowaną do Ukrainek, które doświadczyły przemocy. My, jako Centrum Praw Kobiet, prowadzimy specjalną infolinię pod numerem telefonu to 800-10-77-77, która działa od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00 – wyjaśnia Joanna Gzyra-Iskandar.