Polki ruszyły na strzelnice i szkolenia wojskowe. "Są zainteresowane wszelkimi formami zabezpieczenia"

Wśród "terytorialsów" rośnie liczba kobiet

Wzrost zainteresowania szkoleniami i przystąpieniem do służby wśród kobiet zanotowano także w Wojskach Obrony Terytorialnej, co w rozmowie z Wirtualną Polską podkreśla Rzecznik Prasowy Dowództwa WOT płk Marek Pietrzak. Z zebranych przez niego danych wynika, że przed wojną w Ukrainie kobiety stanowiły ok. 20 proc. żołnierzy WOT, natomiast w ostatnim czasie wartość ta wzrosła do 25-30 proc.