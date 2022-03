Ukrainki walczą o przetrwanie. W Międzynarodowy Dzień Kobiet okażmy im wsparcie

Dzisiaj – w Międzynarodowy Dzień Kobiet – mija 13 dzień walk Ukraińców z rosyjskim najeźdźcą. W bombardowanych miastach giną także cywile i dzieci, dochodzi do gwałtów. Wśród żołnierzy walczących na froncie ponad 20 proc. to kobiety. Ale ryzykują nie tylko one – każdego dnia o przetrwanie walczą także te, które chcą ochronić bliskich, pomóc wszystkim, którzy uciekają przed wojną czy cierpią głód, dodać otuchy spędzającym kolejną noc w zimnej piwnicy. Chcemy okazać im wsparcie i oddać cześć.