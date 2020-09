Jennifer Garner odpowiada na pytanie o ciążę. Jest szczera do bólu

Jennifer Garner od jakiegoś czasu unika publicznych wypowiedzi na temat swojego życia prywatnego. Choć wielu za oceanem zastanawia się, czy jest z kimś związana (mówi się, że z Bradleyem Cooperem - red.), to aktorka nie zamierza odnosić się do spekulacji. Odpowiedziała za to na niewybredny komentarz internautki, która zapytała ją, czy jest w ciąży.