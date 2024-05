Niezwykły motyl w Polsce. Mało kto go widział

Na polnych łąkach, w lasach i ogrodach... W Polsce występuje ok. 160 gatunków motyli. Te ulotne stworzenia oczarowują nas pięknymi kolorami oraz gracją, z jaką unoszą się w powietrzu.

Do najpopularniejszych gatunków motyli należą bielinki i rusałki. Z kolei jedne z najpiękniejszych to: Paź królowej, którego spotkamy w maju i w sierpniu, Niepylak Apollo, który posiada białe, szerokie skrzydła ozdobione licznymi plamami czy Rusałka pawik, który swoją nazwę zawdzięcza charakterystycznemu brązowo-czerwonemu ubarwieniu i wzorowi "pawich oczek".

Jednym z licznie występujących w Polsce gatunków motyli jest również piórolotek zwyczajny, którego najliczniej można spotkać od marca do listopada. Często jednak umyka oczom przechodniów. Wszystko przez jego charakterystyczny wygląd. Na pierwszy rzut oka nie przypomina on motyla, ale... patyczaka. Jest brązowy, w kolorze kory drzewnej, a jego skrzydła sprawiają wrażenie, jakby były zrobione z kawałków drewienka lub tektury.

Jeśli więc motyl kojarzy nam się jedynie z kolorowymi, mieniącymi się skrzydłami, możemy być naprawdę zaskoczeni. Piórolotek zwyczajny nie wyróżnia się oryginalną barwą ani wzorzystymi skrzydłami. Ale właśnie przez to jest niezwykle oryginalny i fascynuje wielu fanów przyrody.

